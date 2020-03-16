Владимир Зеленский: со среды закрывается метро во всех городах, а в троллейбусах, трамваях и маршрутках - не более 20 человек в салоне

С 18 марта на общественном транспорте по всей Украине усиливаются мероприятия по карантину от коронавируса.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украине из-за коронавируса должны закрыться метрополитены всех городов c 12:00 18 марта.
Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram.
"Министерству инфраструктуры с 12:00 18 марта 2020 года приостановить работу метрополитенов городов", - заявил президент.
В пределах города, по его словам, разрешается перевозка в такси и маршрутных такси до 10 человек и в троллейбусах/трамваях до 20 человек.
День может оказаться довольно продуктивным, если направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное и главное, позитивное русло.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
По народному календарю сегодня Евтропиев день.
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