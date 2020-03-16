16.03.2020 17:59

Владимир Зеленский: со среды закрывается метро во всех городах, а в троллейбусах, трамваях и маршрутках - не более 20 человек в салоне

С 18 марта на общественном транспорте по всей Украине усиливаются мероприятия по карантину от коронавируса.



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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украине из-за коронавируса должны закрыться метрополитены всех городов c 12:00 18 марта.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram.

"Министерству инфраструктуры с 12:00 18 марта 2020 года приостановить работу метрополитенов городов", - заявил президент.

В пределах города, по его словам, разрешается перевозка в такси и маршрутных такси до 10 человек и в троллейбусах/трамваях до 20 человек.