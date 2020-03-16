Главная Новости Дороги и транспорт Владимир Зеленский: со среды закрывается метро во всех городах, а в троллейбусах, трамваях и маршрутках - не более 20 человек в салоне
16.03.2020  17:59   

Владимир Зеленский: со среды закрывается метро во всех городах, а в троллейбусах, трамваях и маршрутках - не более 20 человек в салоне

С 18 марта на общественном транспорте по всей Украине усиливаются мероприятия по карантину от коронавируса.


://facebook.com

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украине из-за коронавируса должны закрыться метрополитены всех городов c 12:00 18 марта.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram.

"Министерству инфраструктуры с 12:00 18 марта 2020 года приостановить работу метрополитенов городов", - заявил президент. 

В пределах города, по его словам, разрешается перевозка в такси и маршрутных такси до 10 человек и в троллейбусах/трамваях до 20 человек.

 

Источник:   V_Zelenskiy_official
 Тэги:  метро, трамвай, троллейбус, президент, карантин, ограничение
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.03 Общество В Харькове проверили, как борются с коронавирусом в подземке (ФОТО)   12.03 Строительство метро Строительство метро. Харьков в шаге до объявления международных торгов для определения главного подрядчика 05.03 Медицина У метрополітені показали, як дезінфікують вагони перед виходом на лінію
 
Loading...
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 