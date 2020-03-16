Главная Новости Дороги и транспорт У вівторок тролейбус №1 тимчасово змінить маршрут руху
16.03.2020  17:19   

У вівторок тролейбус №1 тимчасово змінить маршрут руху

Рух тролейбусів буде заборонений з 10:00 до 15:00 17 березня.


//city.kharkov.ua
Рух тролейбусів по пр. Маршала Жукова, на ділянці від пр. Героїв Сталінграда до вул. Танкопія, буде заборонений з 10:00 до 15:00 17 березня.
 
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з обслуговуванням контактної мережі.
 
У зв'язку з цим, тролейбус №1 ходитиме так: 28 м/р - пр. Героїв Сталінграда - вул. Харківських Дивізій - вул. Танкопія - пр. Маршала Жукова - ст. м. «Палац спорту».
 
Також з 10:00 до 15:00 18, 19 і 20 березня буде заборонений рух тролейбусів по пр. Маршала Жукова, на ділянці від вул. Танкопія до пр. Московського.
 
У зв'язку з цим, рух тролейбуса №1 буде організований наступним чином: 28 м/р - пр. Героїв Сталінграда - пр. Маршала Жукова - вул. Танкопія - бул. Богдана Хмельницького - перехрестя бул. Богдана Хмельницького і пр. Московського
Источник:   Міська рада
 Тэги:  движение, маршрут троллейбуса, харьков, троллейбус №1, новые дома
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.03 Дороги и транспорт Центр міста: у вівторок та середу буде обмежено рух транспорту 12.03 Дороги и транспорт У п'ятницю тролейбуси №7 і 46 тимчасово не курсуватимуть 07.03 Дороги и транспорт У неділю в центрі буде частково заборонено рух транспорту
 
Loading...
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 