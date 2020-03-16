16.03.2020 17:19

У вівторок тролейбус №1 тимчасово змінить маршрут руху

Рух тролейбусів буде заборонений з 10:00 до 15:00 17 березня.



//city.kharkov.ua

Рух тролейбусів по пр. Маршала Жукова, на ділянці від пр. Героїв Сталінграда до вул. Танкопія, буде заборонений з 10:00 до 15:00 17 березня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з обслуговуванням контактної мережі.

У зв'язку з цим, тролейбус №1 ходитиме так: 28 м/р - пр. Героїв Сталінграда - вул. Харківських Дивізій - вул. Танкопія - пр. Маршала Жукова - ст. м. «Палац спорту».

Також з 10:00 до 15:00 18, 19 і 20 березня буде заборонений рух тролейбусів по пр. Маршала Жукова, на ділянці від вул. Танкопія до пр. Московського.

У зв'язку з цим, рух тролейбуса №1 буде організований наступним чином: 28 м/р - пр. Героїв Сталінграда - пр. Маршала Жукова - вул. Танкопія - бул. Богдана Хмельницького - перехрестя бул. Богдана Хмельницького і пр. Московського