10.03.2020 14:35

Почему вагоны Детской железной дороги отправили в Киев, рассказали в Укрзалізнице

Вагоны отправлены во временное пользование.



// sq.com.ua

Три вагона Харьковской детской железной дороги «Малая Южная» отправили на Киевскую детскую железную дорогу. Об этом, отвечая на запрос SQ, сообщили в АО «Укрзалізниця».



Как отметили железнодорожники, с мая по октябрь 2019 г. «Малая «Южная» перевезла 16 тыс. пассажиров, Киевская детская железная дорога – 125 тыс. пассажиров.



Перераспределение имущества не повлияет на работу «Малой Южной» в Харькове, - заявили в «Укрзалізнице».