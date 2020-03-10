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10.03.2020  14:35   

Почему вагоны Детской железной дороги отправили в Киев, рассказали в Укрзалізнице

Вагоны отправлены во временное пользование.


// sq.com.ua

Три вагона Харьковской детской железной дороги «Малая Южная» отправили на Киевскую детскую железную дорогу. Об этом, отвечая на запрос SQ, сообщили в АО «Укрзалізниця».

Как отметили железнодорожники,  с мая по октябрь 2019 г. «Малая «Южная» перевезла 16 тыс. пассажиров,  Киевская детская железная дорога – 125 тыс. пассажиров.

Перераспределение имущества не повлияет на работу «Малой Южной» в Харькове, - заявили в «Укрзалізнице».

Тэги:  детская железная дорога, укрзалізниця, харьков
 
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