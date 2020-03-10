Почему вагоны Детской железной дороги отправили в Киев, рассказали в Укрзалізнице

Вагоны отправлены во временное пользование.
Три вагона Харьковской детской железной дороги «Малая Южная» отправили на Киевскую детскую железную дорогу. Об этом, отвечая на запрос SQ, сообщили в АО «Укрзалізниця».
Как отметили железнодорожники, с мая по октябрь 2019 г. «Малая «Южная» перевезла 16 тыс. пассажиров, Киевская детская железная дорога – 125 тыс. пассажиров.
Перераспределение имущества не повлияет на работу «Малой Южной» в Харькове, - заявили в «Укрзалізнице».
День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами, решительно и быстро разгрести все старые завалы.
Ночью без существенных осадков. С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Мелкий дождь будет идти весь день.
Именно в этот день состоялся первый «дозвон» и появилась первая АТС.
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