06.03.2020 17:19

З вівторка трамвай №6 тимчасово змінює маршрут руху

Рух трамваїв буде заборонений з 22:15 до 5:00 з 10 по 14 березня.



//city.kharkov.ua

Рух трамваїв по пл. Павлівській, пл. Конституції і пр. Московському, на ділянці від вул. Університетської до пл. Захисників України при русі в бік пр. Московського, буде заборонений з 22:15 до 5:00 з 10 по 14 березня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом трамвайних колій.

У зв'язку з цим, рух трамвая №6 буде організований наступним чином: 602 м/р - Салтівське шосе - пров. Салтівський - вул. Академіка Павлова - пр. Московський - пл. Конституції - пл. Павлівська - пл. Сергіївська - вул. Полтавський Шлях - вул. Євгена Котляра - Південний вокзал;

у зворотному напрямку: Південний вокзал - вул. Євгена Котляра - вул. Полтавський Шлях - пл. Сергіївська - пл. Павлівська - вул. Університетська - вул. Греківська - пров. Рибасівський - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Московський - вул. Академіка Павлова - пров. Салтівський - Салтівське шосе - 602 м/р.