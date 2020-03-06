Главная Новости Дороги и транспорт З вівторка трамвай №6 тимчасово змінює маршрут руху
06.03.2020  17:19   

З вівторка трамвай №6 тимчасово змінює маршрут руху

Рух трамваїв буде заборонений з 22:15 до 5:00 з 10 по 14 березня.


//city.kharkov.ua
Рух трамваїв по пл. Павлівській, пл. Конституції і пр. Московському, на ділянці від вул. Університетської до пл. Захисників України при русі в бік пр. Московського, буде заборонений з 22:15 до 5:00 з 10 по 14 березня.
 
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом трамвайних колій.
 
У зв'язку з цим, рух трамвая №6 буде організований наступним чином: 602 м/р - Салтівське шосе - пров. Салтівський - вул. Академіка Павлова - пр. Московський - пл. Конституції - пл. Павлівська - пл. Сергіївська - вул. Полтавський Шлях - вул. Євгена Котляра - Південний вокзал;
 
у зворотному напрямку: Південний вокзал - вул. Євгена Котляра - вул. Полтавський Шлях - пл. Сергіївська - пл. Павлівська - вул. Університетська - вул. Греківська - пров. Рибасівський - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Московський - вул. Академіка Павлова - пров. Салтівський - Салтівське шосе - 602 м/р.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  движение, маршрут, харьков, 6 трамвай, запрет движения
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.03 Дороги и транспорт У неділю в центрі буде частково заборонено рух транспорту 04.03 Дороги и транспорт У четвер тролейбуси №34 та 42 завтра пів дня не ходитимуть 04.03 Дороги и транспорт Трамвай № 6 три дні в нічний час ходитиме за зміненим маршрутом
 
Loading...
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 