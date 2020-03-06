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06.03.2020  13:41   

ДТП на путях остановило трамваи (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсетей, на улице Морозова - ДТП.

Здесь, из-за аварии фуры и микроавтобуса остановилось движение трамваев. 

 

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков, трамваи, на путях
 
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