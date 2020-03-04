04.03.2020 16:19
У метрополітені розповіли, як обслуговують електронні картки старого зразка
Обслуговування безконтактних електронних карток здійснюється на ст. м. «Історичний музей» (кімната №13).
//city.kharkov.ua
Як повідомили сьогодні, 4 березня, у КП «Харківський метрополітен», там надаються такі послуги:
1. Перенесення залишку коштів з несправної електронної картки старого зразка на таку ж, справну (при її наявності у пасажира).
2. Перенесення залишку коштів із заблокованої або несправної студентської електронної картки на повнотарифну (при наявності у пасажира такої картки і студентського квитка).
У метрополітені також звернули увагу на те, що перенесення коштів зі старих електронних карток на картки «E-ticket» не проводиться.
Режим роботи пункту обслуговування:
понеділок - четвер: з 8:00 до 17:00 (перерва - з 12:00 до 12:45);
п'ятниця: з 8:00 до 15:45 (перерва - з 12:00 до 12:45);
субота - неділя: вихідні.
Нагадаємо, що з 1 березня у метрополітені припинена можливість поповнювати картки старого зразка, хоча їздити з їх допомогою можна до березня 2021 року.