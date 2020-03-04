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04.03.2020  09:59   

Трамвай № 6 три дні в нічний час ходитиме за зміненим маршрутом

Рух трамваїв по пл. Павлівській, пл. Конституції і пр. Московському, на ділянці від вул. Університетської до пл. Захисників України при русі в бік пр. Московського, буде заборонено з 22:15 до 5:00 з 4 по 7 березня.


//gortransport.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом трамвайних колій на перехресті пл. Конституції - пл. Павлівська.

На цей період рух трамвая №6 буде організовано таким чином: 602 м/р - Салтівське шосе - пров. Салтівський - вул. Академіка Павлова - пр. Московський - пл. Конституції - пл. Павлівська - пл. Сергіївська - вул. Полтавський Шлях - вул. Євгена Котляра - Південний вокзал;

- у зворотному напрямку: Південний вокзал - вул. Євгена Котляра - вул. Полтавський Шлях - пл. Сергіївська - пл. Павлівська - вул. Університетська - вул. Греківська - пров. Рибасівській - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Московський - вул. Академіка Павлова - пров. Салтівський - Салтівське шосе - 602 м/р.

Источник:   ХМР
 Тэги:  движение, харьков, харків, трамвай, ремонт рельсов, павловская
 
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