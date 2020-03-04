Трамвай № 6 три дні в нічний час ходитиме за зміненим маршрутом

Рух трамваїв по пл. Павлівській, пл. Конституції і пр. Московському, на ділянці від вул. Університетської до пл. Захисників України при русі в бік пр. Московського, буде заборонено з 22:15 до 5:00 з 4 по 7 березня.
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом трамвайних колій на перехресті пл. Конституції - пл. Павлівська.
На цей період рух трамвая №6 буде організовано таким чином: 602 м/р - Салтівське шосе - пров. Салтівський - вул. Академіка Павлова - пр. Московський - пл. Конституції - пл. Павлівська - пл. Сергіївська - вул. Полтавський Шлях - вул. Євгена Котляра - Південний вокзал;
- у зворотному напрямку: Південний вокзал - вул. Євгена Котляра - вул. Полтавський Шлях - пл. Сергіївська - пл. Павлівська - вул. Університетська - вул. Греківська - пров. Рибасівській - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Московський - вул. Академіка Павлова - пров. Салтівський - Салтівське шосе - 602 м/р.
Легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений, но все ответственные решения лучше отложить на потом.
Хмурое небо лишь на непродолжительное время избавится от облаков, но вечером его снова затянет. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
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