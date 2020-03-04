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04.03.2020  08:34   

На площі Свободи обмежується рух транспорту

Рух транспорту по пл. Свободи, на ділянці від перехрестя вул. Сумська - вул. Свободи до Харківського національного університету ім. Каразіна, буде обмежений з 4 до 31 березня.


// city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з демонтажем льодової ковзанки.

На цей період рух транспорту буде організований з правого боку пл. Свободи, на ділянці від вул. Сумської до вул. Трінклера.

Источник:   ХМР
 Тэги:  движение, харьков
 
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