На площі Свободи обмежується рух транспорту

Рух транспорту по пл. Свободи, на ділянці від перехрестя вул. Сумська - вул. Свободи до Харківського національного університету ім. Каразіна, буде обмежений з 4 до 31 березня.
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з демонтажем льодової ковзанки.
На цей період рух транспорту буде організований з правого боку пл. Свободи, на ділянці від вул. Сумської до вул. Трінклера.
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