Во вторник вечером ограничат проезд по проспекту Победы

Ограничения будут действовать с 22.00 до 23.00 3 марта 2020 в районе дома №70.
Про сегодняшний день можно сказать поговоркой: «Ум и сердце не в ладу». Не ждите ни от себя, ни от окружающих особой последовательности.
Второй день недели обещают пасмурным. Ночной мелкий дождь к утру может усилиться, но до полудня он должен закончиться. Днем без существенных осадков.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
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