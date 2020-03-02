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02.03.2020  15:47   

Во вторник вечером ограничат проезд по проспекту Победы

Ограничения будут действовать с 22.00 до 23.00 3 марта 2020 в районе дома №70.


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По проcп. Победы временно ограничивается движение транспорта.
 
По информации Департамента инфраструктуры, с 22.00 до 23.00 3 марта 2020 ограничивается движение транспортных средств по ул. Победы в районе дома №70.
 
Пропуск транспортных средств организовано по свободной от выполнения работ полосе движения.
Источник:   Харьковская городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, ограничение, харьков, проспект робеды
 
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