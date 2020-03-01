01.03.2020 12:02

Выводятся бесконтактные электронные карточки для проезда в метрополитене льготных категорий граждан, выданные «ПриватБанком»

С 1 марта харьковчане не смогут пополнять старые проездные карты, но пользоваться ими можно будет еще на протяжении года.



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С 1 марта весь харьковский городской электротранспорт, включая метро, троллейбусы и трамваи переходит на систему «E-ticket», рассказали в пресс-службе Харьковского городского совета.

Из-за перехода на новую систему в городе отменили бесплатный проезд по старым «бумажным» льготным проездным. Теперь всем харьковчанам, имеющим право льготного проезда, раздадут электронные билеты. На них будет по 50 поездок на метро и наземном электротранспорте на каждый месяц. После того, как льготные поездки закончатся карту можно будет пополнить и ездить за деньги.

«Согласно Бюджетному кодексу, городские власти вправе финансировать только жителей своей территориальной общины, то есть мы не имеем права предоставлять льготы жителям других населенных пунктов, даже если эти люди ежедневно ездят в Харьков на работу. Этот вопрос должен решать их местный орган самоуправления », - отметил заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.

Кроме этого, с 1 марта харьковчане больше не смогут пополнять старые карты для проезда в метро, хотя ездить по ним можно будет до 1 марта следующего года.

Со временем в планах горсовета оборудовать системой «E-ticket» в пассажирских автобусах.