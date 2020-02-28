Какие дороги под Харьковом ждет ремонт в этом году

До конца года на Харьковщине восстановят более 70 км дорог местного значения.
В частности, в перечень объектов ремонта вошли следующие направления:
Андреевка – Курган – Меловая
Богодухов – Валки – Новая Водолага
Боровая – Дружелюбовка на Красный Лиман
Валки – Пархомовка
Старый Салтов – Приколотное
Волчанск – Землянки
Дергачевский район – подъезд к селу Безруки
Змиев – Тарановка
Золочев – Казачья Лопань
Изюм – Оскол
Новая Водолага – Медведевка – Сосновка – Наталино
Купянск – Кругляковка
Садовое – Катериновка
Печенеги – Мартовое – Борщевая
Сахновщина – Большие Бучки
Харьков – Липцы – Борисовка
Подъезд к пос. Березовка
Подъезд к пос. Высокий
Подъезд к селу Благодатное
Подъезд к селу Черкасские Тишки
Каменная Яруга – Введенка – Терновая.
Кроме того, в этом году в области продолжат восстанавливать мостовые сооружения. В частности, планируется продолжить капитальный ремонт моста в Балаклейском районе и начать работы на четырех новых сооружениях – в Лозовском, Изюмском, Великобурлукском и Барвенковском районах.
Также часть средств областного дорожного фонда (около 150 тыс. грн) будет направлена на ремонт улиц и дорог коммунальной собственности.
Всего на содержание и развитие местной сети автомобильных дорог области в этом году предусмотрено почти 1 млрд грн.
День творческого подхода, неожиданных решений и внезапных вспышек чувств – обещает принести вам немало сюрпризов.
Ночью сильный дождь и мокрый снег. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.
День штурманской службы авиации ВВС Украины отмечается ежегодно 28 февраля, начиная с 2008 года.
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