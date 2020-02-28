Какие дороги под Харьковом ждет ремонт в этом году

28.02.2020 09:27

До конца года на Харьковщине восстановят более 70 км дорог местного значения.

В перечень объектов текущего ремонта вошли более 20 дорог в 19 районах области. Финансирование работ из Дорожного фонда Харьковской области было утверждено 27 февраля в ходе ХХІІІ сессии Харьковского областного совета.

В частности, в перечень объектов ремонта вошли следующие направления:

Андреевка – Курган – Меловая

Богодухов – Валки – Новая Водолага

Боровая – Дружелюбовка на Красный Лиман

Валки – Пархомовка

Старый Салтов – Приколотное

Волчанск – Землянки

Дергачевский район – подъезд к селу Безруки

Змиев – Тарановка

Золочев – Казачья Лопань

Изюм – Оскол

Новая Водолага – Медведевка – Сосновка – Наталино

Купянск – Кругляковка

Садовое – Катериновка

Печенеги – Мартовое – Борщевая

Сахновщина – Большие Бучки

Харьков – Липцы – Борисовка

Подъезд к пос. Березовка

Подъезд к пос. Высокий

Подъезд к селу Благодатное

Подъезд к селу Черкасские Тишки

Каменная Яруга – Введенка – Терновая.

Кроме того, в этом году в области продолжат восстанавливать мостовые сооружения. В частности, планируется продолжить капитальный ремонт моста в Балаклейском районе и начать работы на четырех новых сооружениях – в Лозовском, Изюмском, Великобурлукском и Барвенковском районах.

Также часть средств областного дорожного фонда (около 150 тыс. грн) будет направлена ​​на ремонт улиц и дорог коммунальной собственности.

Всего на содержание и развитие местной сети автомобильных дорог области в этом году предусмотрено почти 1 млрд грн.