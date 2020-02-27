27.02.2020 14:41

На перехресті проспекту Ювілейного та вулиці Академіка Павлова забороняється рух транспорту

Рух транспорту по вул. Амурській, на ділянці від вул. Академіка Павлова до розворотного кола «Барабашово», буде заборонений з 7:00 28 лютого.



//city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з виконанням рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 29.01.2020 №33 «Про демонтаж спеціальних конструкцій».

Так, з 7:00 28 лютого до завершення робіт буде заборонений рух трамваїв по вул. Академіка Павлова, на ділянці від вул. Героїв Праці до пров. Салтівського, а також рух тролейбусів по пр. Ювілейному, на ділянці від пр. Льва Ландау до розворотного кола «Станція метро «Академіка Барабашова». У зв'язку з цим, трамваї №16, 16А, 27 і тролейбус №24 ходитимуть так:

трамвай №27: Новожанове - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Московський - вул. Академіка Павлова - вул. Віринська - вул. Мойсеївська (ст. м. «Київська») - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - пр. Тракторобудівників - розворотне коло «Салтівське»;

трамваї №16 і 16А - не ходять;

тролейбус №24: 602 м/р - пр. Ювілейний - пр. Льва Ландау - пр. Московський - ст. м. «Турбоатом».