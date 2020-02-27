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27.02.2020  14:41   

На перехресті проспекту Ювілейного та вулиці Академіка Павлова забороняється рух транспорту

Рух транспорту по вул. Амурській, на ділянці від вул. Академіка Павлова до розворотного кола «Барабашово», буде заборонений з 7:00 28 лютого.


//city.kharkov.ua
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з виконанням рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 29.01.2020 №33 «Про демонтаж спеціальних конструкцій».
 
Так, з 7:00 28 лютого до завершення робіт буде заборонений рух трамваїв по вул. Академіка Павлова, на ділянці від вул. Героїв Праці до пров. Салтівського, а також рух тролейбусів по пр. Ювілейному, на ділянці від пр. Льва Ландау до розворотного кола «Станція метро «Академіка Барабашова». У зв'язку з цим, трамваї №16, 16А, 27 і тролейбус №24 ходитимуть так:
 
трамвай №27: Новожанове - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Московський - вул. Академіка Павлова - вул. Віринська - вул. Мойсеївська (ст. м. «Київська») - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - пр. Тракторобудівників - розворотне коло «Салтівське»;
 
трамваї №16 і 16А - не ходять;
 
тролейбус №24: 602 м/р - пр. Ювілейний - пр. Льва Ландау - пр. Московський - ст. м. «Турбоатом».
Источник:   Міська рада
 Тэги:  запрет движения, харьков, проспект юбилейный и улица академика павлова
 
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