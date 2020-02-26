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26.02.2020  14:25   

Конец монополии маршрутчиков - в Пятихатки протянут троллейбусный маршрут

Харьков приобретет для КП «Троллейбусное депо №3» 50 троллейбусов с автономным ходом на условиях финансового лизинга .


://city.kharkov.ua

соответствующее решение было принято сегодня, 26 февраля, на сессии городского совета. 50 единиц подвижного состава будут приобретены в 2020-2024 гг.

Тендер на закупку нового подвижного состава, по данным мэрии, будет объявлен в ближайшее время.

"Однозначно мы продолжим маршрут от Северной Салтовки до ул. Дружбы Народов, а также пустим троллейбус в микрорайон" Горизонт "и в поселок Жихор. Что касается Пятихатки, мы также пустим туда троллейбусный маршрут", - заявил мэр Харькова Геннадий Кернес.

Напомним, что еще в далеком 2012 тогдашний Председатель Харьковской облгосадминистрации (ХОГА) Михаил Добкин предложил пустить троллейбус до Пятихаток. Об этом он сообщил 13 июля 2012 в ходе презентации жилого комплекса "Времена года", который участвует в госпрограмме "Доступное жилье". "Чтобы пустить троллейбус, нужно достаточное количество тяговых подстанций. Троллейбус необходим, чтобы обеспечить удобный доступ к городскому транспорту жителям строящегося в районе Белгородского шоссе микрорайона" - подчеркнул интернет ресурс.

Источник:   ХГС
 Тэги:  троллейбус, харьков, пятихатки, сессия, решение
 
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