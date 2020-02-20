Лига Европы в Харькове: возле «Металлиста» могут закрыть станции метро

Харьковчан просят заранее продумать вечерние маршруты.
В связи с проведением 20 февраля футбольного матча 1/16 финала Лиги Европы между командами «Шахтер» и «Бенфика» (Португалия) на стадионе «Металлист» по требованию полиции возможно закрытие для обслуживания пассажиров станций «Спортивная» и «Метростроителей», сообщили на офицальной странице Харьковского метрополитена в Facebook.
Напомним, футбольный матч начнется в 19.55.
Движение транспорта по пер. Власовскому, ул. Храмова, ул. Державинской, ул. Плехановской на участке от ул. Молочной до ул. Полевой, будет запрещено с 17:30 до 22:30 в четверг, 20 февраля.
Этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств. Простые житейские радости доставят незабываемое удовольствие.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Туман, ухудшение видимости до 500 м, слабый гололед.
Сегодня в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный в 2015 году.
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