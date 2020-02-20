Главная Новости Дороги и транспорт Лига Европы в Харькове: возле «Металлиста» могут закрыть станции метро
20.02.2020  16:03   

Лига Европы в Харькове: возле «Металлиста» могут закрыть станции метро

Харьковчан просят заранее продумать вечерние маршруты.


// Facebook

В связи с проведением 20 февраля футбольного матча 1/16 финала Лиги Европы между командами «Шахтер» и «Бенфика» (Португалия) на стадионе «Металлист» по требованию полиции возможно закрытие для обслуживания пассажиров станций «Спортивная» и «Метростроителей», сообщили на офицальной странице Харьковского метрополитена в Facebook.

Напомним, футбольный матч начнется в 19.55.

Движение транспорта по пер. Власовскому, ул. Храмова, ул. Державинской, ул. Плехановской на участке от ул. Молочной до ул. Полевой, будет запрещено с 17:30 до 22:30 в четверг, 20 февраля.

Тэги:  движение, метро, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
20.02 Дороги и транспорт По проспекту Ювілейному у п'ятницю буде обмежено рух транспорту 20.02 Дороги и транспорт У п'ятницю трамвай №27 і тролейбус №24, можливо, змінять маршрути, а трамваї №16 і 16А - не ходитимуть 19.02 Дороги и транспорт Завтра салтовские троллейбусы изменят маршрут
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 