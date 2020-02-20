20.02.2020 16:03

Лига Европы в Харькове: возле «Металлиста» могут закрыть станции метро

Харьковчан просят заранее продумать вечерние маршруты.



// Facebook

В связи с проведением 20 февраля футбольного матча 1/16 финала Лиги Европы между командами «Шахтер» и «Бенфика» (Португалия) на стадионе «Металлист» по требованию полиции возможно закрытие для обслуживания пассажиров станций «Спортивная» и «Метростроителей», сообщили на офицальной странице Харьковского метрополитена в Facebook.



Напомним, футбольный матч начнется в 19.55.

Движение транспорта по пер. Власовскому, ул. Храмова, ул. Державинской, ул. Плехановской на участке от ул. Молочной до ул. Полевой, будет запрещено с 17:30 до 22:30 в четверг, 20 февраля.