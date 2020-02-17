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17.02.2020  16:49   

У вівторок трамваї №5 і 8 змінять маршрути

Рух трамваїв буде заборонено з 9:00 до 16:00 18 лютого.


//city.kharkov.ua
Рух трамваїв по вул. Плеханівській, на ділянці від вул. Молодої Гвардії до вул. Кошкіна, буде заборонено з 9:00 до 16:00 18 лютого.
 
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з технічним обстеженням Балашовського шляхопроводу.
 
На цей період трамваї курсуватимуть так:
 
- №5: вул. Одеська - пр. Героїв Сталінграда - вул. Морозова - пр. Московський - пл. Захисників України - вул. Молочна - вул. Плеханівська - вул. Молодої Гвардії;
 
- в напрямку вул. Одеської: вул. Молодої Гвардії - вул. Плеханівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Московський - вул. Кошкіна - вул. Плеханівська - вул. Морозова - пр. Героїв Сталінграда - вул. Одеська;
 
- №8: 602 м/р - Салтівське шосе - пров. Салтівський - вул. Академіка Павлова - пр. Московський - вул. Кошкіна - вул. Плеханівська - вул. Морозова - пр. Героїв Сталінграда - вул. Одеська;
 
- в напрямку 602 м/р: вул. Одеська - пр. Героїв Сталінграда - вул. Морозова - пр. Московський - вул. Академіка Павлова - пров. Салтівський - Салтівське шосе - 602 м/р.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  движение, маршрут, харьков, трамваи
 
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