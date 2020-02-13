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13.02.2020  10:32   

У Харкові працюють 89 снігоприбиральних машин та понад 1,6 тисячі двірників

89 одиниць спецтехніки сьогодні, 13 лютого, прибирають сніг на вулицях і магістралях Харкова.


// city.kharkov.ua

Як повідомили у КСП «Шляхрембуд», вночі у роботах було задіяно 109 снігоприбиральних машин. За минулу добу на дороги висипали 799 т солі та 989,5 куб. м піщано-сольової суміші.

За інформацією Департаменту комунального господарства, парки і сквери, а також центральну частину міста, у тому числі сад Шевченка, від снігу очищають 35 одиниць спецтехніки. У прибиранні задіяно 13 спецавтомобілів «Авант» зі щітками, 11 тракторів, три машини «Бухер». Ще вісім спецмашин використовується для вивезення снігу: один навантажувач, три автомобілі «Фотон», три трактори та спецавтомобіль «JCB».

У Департаменті житлового господарства повідомили, що на прибудинкових територіях сніг прибирають 1665 двірників, у роботах задіяно 67 одиниць техніки та 53 засоби малої механізації.

Источник:   ХМР
 Тэги:  уборка снега, харьков
 
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