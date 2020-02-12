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12.02.2020  10:23   

Дороги Харкова прибирають понад 140 снігоприбиральних машин

142 одиниці спецтехніки сьогодні, 12 лютого, прибирають сніг на вулицях і магістралях Харкова.


// city.kharkov.ua

Як повідомили в КСП «Шляхрембуд», вночі в роботах було задіяно 67 снігоприбиральних машин. За минулу добу на дороги висипали 634 т солі та 609 куб. м піщано-сольової суміші.

За інформацією Департаменту комунального господарства, парки і сквери, а також центральну частину міста, в тому числі сад Шевченка, від снігу розчищають 36 одиниць спецтехніки. У прибиранні снігу задіяно 13 спецавтомобілів «Авант» зі щітками, 11 тракторів, 3 машини «Бухер». Ще 9 спецмашин вивозять сніг: 2 навантажувачи, 3 автомобілі «Фотон», 3 трактори та спецавтомобіль «JCB».

У Департаменті житлового господарства повідомили, що станом на 9:00 на прибудинкових територіях сніг прибирають 1667 двірників, до робіт залучено 68 одиниць техніки та 65 засобів малої механізації.

Источник:   ХМР
 Тэги:  уборка снега, харьков
 
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