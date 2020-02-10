10.02.2020 11:06

Электронными безбумажными правами пользуется практически каждый десятый водитель

За четверо суток приложение «Дія» загрузили более 1 000 000 украинцев.



// facebook

За четверо суток приложение «Дія» (государство в смартфоне - ред.) Загрузили более 1 млн. пользователей, из которых почти половина получили водительские удостоверения онлайн. Об этом написал в Facebook министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров .

«1047403 загрузок в «Дія» за 4 суток. Продолжаем держаться на первых позициях загрузок украинских App Store и Play Market», - написал Федоров.

По его словам приложение опережает такие социальные сети и та мессенджеры, как Tik-Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook и WhatsApp.

«Статистика: 1 047 403 уникальных пользователей - те, кто скачали «Дія» без прохождения авторизации, 870 094 авторизованных пользователей - те, кто авторизовались через банки. Среди уникальных: 646141 пользователей Android, 398 160 пользователей iOS, 869 964 запросов на получение прав, 463 552 выданных прав», - написал Федоров.

Также он сообщил, что поступило 869 396 запросов на получение техпаспорта и 378 339 пользователей приложения его получили.