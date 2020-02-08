08.02.2020 16:19

Харківські перевізники готові перейти на «Е-ticket»

З приватними перевізниками ведуться переговори щодо переходу на оплату проїзду єдиним електронним квитком «Е-ticket».



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Про це 7 лютого в програмі «Тема дня» на телеканалі «UA: Харків» повідомив заступник Харківського міського голови з питань інфраструктури міста Євген Водовозов.



За його словами, в автобусах валідатори планують встановити після того, як система повністю запрацює в електротранспорті.



«Перевізники готові приєднатися до системи «Е-ticket» у поточному році. Інвестор веде з ними переговори щодо укладання контрактів», - повідомив заступник міського голови. За його словами, валідатори планується придбати за кошти інвестора.



Євген Водовозов також повідомив, що в метро за допомогою «Е-ticket» здійснюється вже близько 45% поїздок. До 1 березня будуть підключені всі термінали для поповнення нових карток.



Нагадаємо, що з 1 березня в метрополітені буде припинена можливість поповнювати картки старого зразка, хоч їздити по них можна буде до березня 2021 року.