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06.02.2020  09:20   

Євген Водовозов: Пільговий «E-ticket» видається тільки харків'янам

Пільговий електронний квиток «E-ticket» для проїзду в міському пасажирському електротранспорті видається тільки жителям міста Харкова.


// city.kharkov.ua

Про це повідомив заступник Харківського міського голови з питань інфраструктури міста Євген Водовозов.

«Згідно з Бюджетним кодексом, міська влада має право фінансувати тільки жителів своєї територіальної громади, тобто ми не маємо права надавати пільги жителям інших населених пунктів, навіть якщо ці люди щодня їздять до Харкова на роботу. Це питання має вирішувати їхній місцевий орган самоврядування», - зазначив віце-мер.

Євген Водовозов нагадав, що з 1 березня буде припинена можливість поповнювати старі карти для проїзду в метро, ​​хоча їздити за ними можна буде до 1 березня 2021 року.

Крім того, цьогоріч «E-ticket» планується впровадити у пасажирських автобусах.

Нагадаємо, що харків'янам, які мають право пільгового проїзду, але не обліковані у Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, необхідно зареєструватися у ЄДАРП.

Источник:   ХМР
 Тэги:  e-ticket, харьков, льготный проезд
 
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