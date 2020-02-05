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05.02.2020  10:08   

Дороги Харкова прибирають 134 одиниці спецтехніки

134 одиниці спецтехніки сьогодні, 5 лютого, прибирають сніг на вулицях та магістралях Харкова.


// city.kharkov.ua

Як повідомили в КСП «Шляхрембуд», за минулу добу на дороги висипали 209 т солі та 216,5 куб. м піщано-сольової суміші.

На об'єктах комунального господарства, в парках і скверах, працюють 13 спецавтомобілів «Авант» зі щітками, 11 тракторів, дві машини «Бухер». Сніг прибирають у всіх районах міста, зокрема, на велодоріжці, в саду Шевченка. У вивезенні снігу задіяно навантажувач, три автомобілі «Фотон», три трактори, спецавтомобілі «Т-156» та «JCB».

За даними Департаменту житлового господарства, на прибудинкових територіях сніг прибирають 1599 двірників, при цьому задіяно 33 одиниці техніки.

Источник:   ХМР
 Тэги:  снег, уборка снега, харьков
 
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