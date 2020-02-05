Дороги Харкова прибирають 134 одиниці спецтехніки

134 одиниці спецтехніки сьогодні, 5 лютого, прибирають сніг на вулицях та магістралях Харкова.
Як повідомили в КСП «Шляхрембуд», за минулу добу на дороги висипали 209 т солі та 216,5 куб. м піщано-сольової суміші.
На об'єктах комунального господарства, в парках і скверах, працюють 13 спецавтомобілів «Авант» зі щітками, 11 тракторів, дві машини «Бухер». Сніг прибирають у всіх районах міста, зокрема, на велодоріжці, в саду Шевченка. У вивезенні снігу задіяно навантажувач, три автомобілі «Фотон», три трактори, спецавтомобілі «Т-156» та «JCB».
За даними Департаменту житлового господарства, на прибудинкових територіях сніг прибирають 1599 двірників, при цьому задіяно 33 одиниці техніки.
Мнение окружающих будет интересно только для того, чтобы ему противостоять. Возможны конфликты на пустом месте и нежелание идти на компромисс.
На среду синоптики обещают приход настоящей зимы. Утром и днем ожидается мокрый снег, переходящий в снегопад. Метель при скорости ветра 12 м/с и более, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, снежный накат.
В день Агафия-Полухлебника наши предки проверяли закрома и приводили в порядок амбары.
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