31.01.2020 17:02

У Харкові безкоштовно проїхати можна буде тільки за електронним квитком

Пільговий електронний квиток «Е-ticket» замінить посвідчення, яким раніше користувалися для безкоштовного проїзду.



// city.kharkov.ua

Про це в інтерв'ю програмі «Город Х» повідомила заступник Харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан.

«Якщо зараз ті, хто не отримали Е-ticket, їздять за посвідченням, то з березня плануємо перейти на безкоштовні поїздки тільки при наявності електронного квитка», - сказала віце-мер.



Вона зазначила, що в місті працюють над тим, щоб вирішити всі проблемні моменти при впровадженні нової системи оплати проїзду.



Світлана Горбунова-Рубан нагадала, що безкоштовний проїзд оплачується з коштів міського бюджету. У громадян пільгових категорій буде 50 безкоштовних поїздок у метрополітені і 50 поїздок у трамваях і тролейбусах на місяць. Якщо людина витратить ліміт, зможе поповнити карту «Е-ticket». Видача пільгових квитків триває.



Нагадаємо, що в міському електротранспорті електронний квиток «Е-ticket» планується повністю впровадити до березня. Далі в місті почнуть працювати з приватними перевізниками, щоб вони встановлювали валідатори і переходили на оплату єдиним квитком.