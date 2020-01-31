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31.01.2020  17:02   

У Харкові безкоштовно проїхати можна буде тільки за електронним квитком

Пільговий електронний квиток «Е-ticket» замінить посвідчення, яким раніше користувалися для безкоштовного проїзду.


// city.kharkov.ua

Про це в інтерв'ю програмі «Город Х» повідомила заступник Харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан.

«Якщо зараз ті, хто не отримали Е-ticket, їздять за посвідченням, то з березня плануємо перейти на безкоштовні поїздки тільки при наявності електронного квитка», - сказала віце-мер.

Вона зазначила, що в місті працюють над тим, щоб вирішити всі проблемні моменти при впровадженні нової системи оплати проїзду.

Світлана Горбунова-Рубан нагадала, що безкоштовний проїзд оплачується з коштів міського бюджету. У громадян пільгових категорій буде 50 безкоштовних поїздок у метрополітені і 50 поїздок у трамваях і тролейбусах на місяць. Якщо людина витратить ліміт, зможе поповнити карту «Е-ticket». Видача пільгових квитків триває.

Нагадаємо, що в міському електротранспорті електронний квиток «Е-ticket» планується повністю впровадити до березня. Далі в місті почнуть працювати з приватними перевізниками, щоб вони встановлювали валідатори і переходили на оплату єдиним квитком.

Источник:   ХМР
 Тэги:  e-ticket, харьков, льготный проезд
 
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