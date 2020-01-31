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31.01.2020  16:31   

Трамваї №23 і 26 тимчасово змінять маршрут руху

Рух трамваїв по пр. Тракторобудівників та пр. Московському, від Салтівського шосе до розворотного кола «Південно-Східне», буде заборонено з 10:00 до 15:00 1 лютого.


// gortransport.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом контактної мережі.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№23: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – Салтівське шосе – 602 м/р;

№26: Парк ім. Горького – вул. Весніна – вул. Матюшенка – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – Салтівське шосе – 602 м/р.

https://www.city.kharkov.ua/uk/news/tramvai-23-i-26-timchasovo-zminyat-marshrut-rukhu--43862.html

Источник:   ХМР
 Тэги:  трамвай, движение, харьков
 
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