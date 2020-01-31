Трамваї №23 і 26 тимчасово змінять маршрут руху

Рух трамваїв по пр. Тракторобудівників та пр. Московському, від Салтівського шосе до розворотного кола «Південно-Східне», буде заборонено з 10:00 до 15:00 1 лютого.
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом контактної мережі.
У цей час трамваї курсуватимуть так:
№23: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – Салтівське шосе – 602 м/р;
№26: Парк ім. Горького – вул. Весніна – вул. Матюшенка – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – Салтівське шосе – 602 м/р.
https://www.city.kharkov.ua/uk/news/tramvai-23-i-26-timchasovo-zminyat-marshrut-rukhu--43862.html
Слишком легко сегодня будет принять желаемое за действительное, именно поэтому день не подходит для любых дел, требующих точности и конкретики.
Ночью небольшой снег, мокрый снег, днем без существенных осадков, вечером снова ожидается снег. На дорогах местами гололедица.
В последний день января свой профессиональный праздник отмечают ювелиры – мастера, умеющие делать мир прекраснее, а женщин – счастливее.
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