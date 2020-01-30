Главная Новости Дороги и транспорт На вулиці Алчевських закрито рух транспорту
30.01.2020  12:00   

На вулиці Алчевських закрито рух транспорту

Рух транспорту по вул. Алчевських, на ділянці від вул. Гаршина до вул. Костомарівської, сьогодні до 15:00 буде заборонено.


// Facebook

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано зі знесенням аварійних дерев.

Об'їзд організовано по прилеглих вулицях - Каразіна та Маяковського.

Источник:   ХМР
 Тэги:  движение, харьков, харків
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
26.01 Дороги и транспорт З понеділка по Костомарівській забороняється рух транспорту 09.01 Дороги и транспорт В Искринском переулке временно запрещено движение транспорта 18.12 Дороги и транспорт В четверг троллейбусы №31 и 35 изменят маршрут, а №42 не будет ходить
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 