На вулиці Алчевських закрито рух транспорту

Рух транспорту по вул. Алчевських, на ділянці від вул. Гаршина до вул. Костомарівської, сьогодні до 15:00 буде заборонено.
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано зі знесенням аварійних дерев.
Об'їзд організовано по прилеглих вулицях - Каразіна та Маяковського.
Бойтесь мелочей: день склоняет к дотошности и есть опасность в любом деле углубиться в дебри.
Ночью небольшой снег, мокрый снег, днем без существенных осадков, вечером снова ожидается снег. На дорогах местами гололедица.
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
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