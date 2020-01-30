На вулиці Алчевських закрито рух транспорту

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 30 января Бойтесь мелочей: день склоняет к дотошности и есть опасность в любом деле углубиться в дебри.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 31 января Ночью небольшой снег, мокрый снег, днем без существенных осадков, вечером снова ожидается снег. На дорогах местами гололедица.