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28.01.2020  12:52   

Тролейбус №1 тимчасово змінив маршрут

Тролейбус №1 сьогодні, 28 січня, з 11:00 до 12:30, курсував за іншим маршрутом.


://city.kharkov.ua/

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано зі знесенням аварійного дерева в районі розворотного кола «Ст. метро «Палац спорту».

У зв'язку з цим тролейбус №1 ходив за таким маршрутом: 28-й м/р - пр. Героїв Сталінграда - пр. Маршала Жукова - вул. Танкопія - бул. Богдана Хмельницького.

Источник:   ХМР
 Тэги:  транспорт, троллейбус, маршрут, харьков, изменение, остановка
 
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