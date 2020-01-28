Тролейбус №1 тимчасово змінив маршрут

Тролейбус №1 сьогодні, 28 січня, з 11:00 до 12:30, курсував за іншим маршрутом.
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано зі знесенням аварійного дерева в районі розворотного кола «Ст. метро «Палац спорту».
У зв'язку з цим тролейбус №1 ходив за таким маршрутом: 28-й м/р - пр. Героїв Сталінграда - пр. Маршала Жукова - вул. Танкопія - бул. Богдана Хмельницького.
Подходящий день, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно). В делах вам придется надеяться в первую очередь на себя.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
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