12.05.2021 14:49

Харьковчане участвуют в международной туристической выставке

Экспозиция UITT «Украина - путешествия и туризм» работает в Киеве с 11 по 13 мая 2021 года.

Делегацию Харьковщины возглавляет директор ОКУ «Харьковский организационно-методический центр туризма» Валентина Холодок. Также представлены ОКУ «Национальный литературно-мемориальный музей Г.С. Сковороды» и подразделение Общественной организации «Союз содействия развитию сельского зеленого туризма в Украине» в Харьковской области.

«Выставка дает возможности презентовать украинским и зарубежным посетителям весь спектр гостеприимства Харьковщины», - отметила Валентина Холодок.

В рамках экспозиции член Национального союза мастеров народного искусства Украины, мастер народной керамической игрушки Ольга Тимошенко для всех желающих посетителей проводит бесплатный мастер-класс по лепке глиняной звуковой игрушки «Валковский свисток», искусство изготовления которой вошло в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

Международная туристическая выставка - это традиционное ежегодное место встречи международных, национальных и региональных туристических организаций, туристических операторов и турагентств, представителей госструктур, гостиниц, заведений размещения, медиа и путешественников.

Особенность нынешней выставки - объединение стендов городов и регионов Украины в единую экспозицию «Дни гостеприимства Украины» ( «Ukrainian Hospitality Days»).

Среди участников выставки - более 90 представителей туристической отрасли из Украины, Албании, Турции, Испании, Доминиканской Республики, Хорватии, Польши, Болгарии, Черногории, Грузии, Литвы, Египта и Аргентинской Республики.

Туристический потенциал Украины, кроме Харьковской области, представляют Кировоградская, Житомирская, Донецкая, Николаевская, Запорожская, Луганская, Винницкая и Полтавская области; города Одесса, Сумы, Тернополь, Скадовск, Кривой Рог, Хмельник, Винница, Бердянск, с. Коблево, пгт Затока, а также Виноградовская территориальная громада Херсонской области.