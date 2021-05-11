11.05.2021 15:49

«Искусство Слобожанщины» приглашает на лекцию Михаила Красикова о диссидентстве

14 мая в 17:00 состоится выступление из цикла «Eх libris Михаила Красикова об искусстве», посвященное Дню памяти жертв политических репрессий (16 мая).

Организаторы сообщили, что на лекции «Диссидентский Харьков: чичибабинский круг. Люди, события, книги» пойдет речь о Борисе Чичибабине, Марлене Рахлиной, Генрихе Алтуняне и других деятелях той эпохи.

«Диссидентство 1960-х – 1980-х годов в СССР – очень интересное социокультурное явление. И Харьков в биографиях, скажем, Петра Григоренко, Юлия Даниэля или Ларисы Богораз был не только городом, где прошли их студенческие годы. Здесь были друзья, единомышленники, которые поддерживали и тогда, когда все остальные боялись даже упоминания о знакомстве с теми, кто был осужден советской властью», – отмечают в галерее.

Михаил Красиков является автором ряда научных статей, где исследовалась тема лекции.

Вход на мероприятие - по предварительной записи по телефонам: (057) 705-15-50, (067) 910-14-91, (099) 098-04-81.

А также через электронные ресурсы галереи:

Facebook: Искусство Слобожанщины;

Instagram: galereya_slobozhanshchyna.

Справка. Михаил Красиков – поэт, этнограф, фольклорист, литературовед, культуролог, искусствовед. Автор около 1000 научных, научно-популярных и литературных публикаций. Составитель примерно 50 книг. Кандидат филологических наук, профессор кафедры украиноведения, культурологии и истории науки Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», директор Этнографического музея «Слобожанские сокровища» им. Хоткевича НТУ «ХПИ» и галереи «Art KhPI», директор Харьковского отделения Украинского этнологического центра Института искусствоведения, фольклористики и этнологии им. Рыльского НАН Украины, член Национального союза писателей Украины, Национального союза художников Украины, Национального союза краеведов Украины, Международной ассоциации искусствоведов и ряда других научных обществ и ассоциаций, почетный член Всеукраинского союза краеведов, председатель Совета неформального общества друзей Зинаиды Серебряковой, член Консультативного совета по охране культурного наследия при Департаменте культуры и туризма Харьковской ОГА и другое.