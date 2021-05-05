Главная Новости Культура и Туризм Cтартовал художественный конкурс к 30-й годовщине независимости Украины
05.05.2021  15:58   

Cтартовал художественный конкурс к 30-й годовщине независимости Украины

К участию приглашаются творческие объединения, предприятия, учреждения, организации независимо от форм собственности.

Конечный срок подачи заявок на участие в конкурсе по разработке модели информационного продукта графического характера и производства полиграфической информационной продукции на тему «Книжные проекты к 30-й годовщине независимости Украины» и материалов (в печатной и электронной формах) - 24 мая 2021 года до 15:00.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  художественный конкурс, харьков
 
Версия для печати
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 