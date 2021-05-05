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05.05.2021  10:35   

В Харькове пройдет масштабный фестиваль уличных культур

Первый турнир фестиваля «Street Culture Games» состоится 15 мая в урбан-парке «Молодежный».


// city.kharkov.ua

Как сообщили организаторы, они внедрили новый формат, который предусматривает проведение фестиваля с формированием рейтинговой таблицы в 14 номинациях: фингерборд, граффити, воркаут, паркур, брейкинг, битбокс, стритбол, стрит футбол, самокат, BMX, ролерблейдинг, скейтбординг, диджеинг и уличные танцы.

В турнирах «Street Culture Games» могут принять участие три категории спортсменов: мужчины, женщины и U18. Игры будут проводиться в пять этапов на выбывание. По результатам соревнований команды-участницы будут получать баллы, которые будут накапливаться с каждым следующим туром. Команды, занявшие первое и второе места в отборочных турах, смогут побороться за призовой фонд в финале.
 
Первый турнир пройдет 15 мая в урбан-парке «Молодежный».
 
Начало - в 16.00.
 
Подать заявку и подробнее ознакомиться с информацией о мероприятии можно здесь. 
Источник:   ХГС
 Тэги:  фестиваль, уличных культур, харьков
 
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