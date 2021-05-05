В Харькове пройдет масштабный фестиваль уличных культур

Первый турнир фестиваля «Street Culture Games» состоится 15 мая в урбан-парке «Молодежный».
Как сообщили организаторы, они внедрили новый формат, который предусматривает проведение фестиваля с формированием рейтинговой таблицы в 14 номинациях: фингерборд, граффити, воркаут, паркур, брейкинг, битбокс, стритбол, стрит футбол, самокат, BMX, ролерблейдинг, скейтбординг, диджеинг и уличные танцы.
Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи. День обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении они могут оказаться пустышками.
Ночью на поверхности почвы заморозки 0...-3°С (до -1°С в воздухе). Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
5 мая мировое сообщество отмечает Международный день борьбы за права инвалидов и Международный день акушерки.
влажность:
давление:
ветер: