05.05.2021 10:35

В Харькове пройдет масштабный фестиваль уличных культур

Первый турнир фестиваля «Street Culture Games» состоится 15 мая в урбан-парке «Молодежный».



// city.kharkov.ua

Как сообщили организаторы, они внедрили новый формат, который предусматривает проведение фестиваля с формированием рейтинговой таблицы в 14 номинациях: фингерборд, граффити, воркаут, паркур, брейкинг, битбокс, стритбол, стрит футбол, самокат, BMX, ролерблейдинг, скейтбординг, диджеинг и уличные танцы.

В турнирах «Street Culture Games» могут принять участие три категории спортсменов: мужчины, женщины и U18. Игры будут проводиться в пять этапов на выбывание. По результатам соревнований команды-участницы будут получать баллы, которые будут накапливаться с каждым следующим туром. Команды, занявшие первое и второе места в отборочных турах, смогут побороться за призовой фонд в финале.



Первый турнир пройдет 15 мая в урбан-парке «Молодежный».



Начало - в 16.00.

