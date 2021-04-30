KharkivMusicFest: ближайшие мероприятия фестиваля пройдут онлайн

30.04.2021 19:46

Пока Харьков находится в «красной» зоне карантина, лекции фестиваля можно посмотреть на YouTube-канале KharkivMusicFest.

В частности организаторы предлагают присоединиться к музыкальному лекторию, который пройдет с 29 апреля по 13 мая на YouTube-канале KharkivMusicFest.

Участники смогут прослушать серию интересных онлайн-лекций, где будут выступать ведущие деятели Украины. В новом сезоне лекции будут посвящены центральному композитору фестиваля – Людвигу ван Бетховену. С 29 апреля на YouTube-канале фестиваля слушатели смогут посмотреть на классическую музыку и музыку Бетховена с разных точек зрения – музыковедческого, хореографического и с точки зрения современного визуального и киноискусства.

14 и 17 мая в Харьковском государственном музыкальном лицее состоятся мастер-классы для молодых музыкантов. Студентов и преподавателей музыкальных заведений ожидает насыщенная программа от признанных пианистов, участвующих в «Сонатном марафоне». Прослушать мастер-классы сможет каждый, кто предварительно зарегистрируется на сайте фестиваля. Для слушателей предусмотрены сертификаты о пассивном участии.

Сам же «Сонатный марафон» — беспрецедентное событие, когда в течение двух дней лучшие пианисты со всей Украины исполнят все 32 фортепианные сонаты Бетховена, состоится 15 и 16 мая.

Во второй половине мая стартует проект музыкальные QR-коды Харькова. Его цель – представить ключевые фигуры музыкального авангарда (академическую музыку ХХ века) в топосе Харькова. Серия из 5 концертных лекций расскажет о композиторах, которые в свое время жили и творили в Харькове. Материалы о них позже появятся на сайте фестиваля. В частности, во время проекта пройдет мемориальное путешествие с «харьковским домовым» Михаилом Красиковым о «Красном Моцарте», «Украинском Рахманинове» и других корифеях музыкального олимпа Харькова.

Первая концертная лекция прошла перед локдауном – 9 апреля. Организаторы сообщили, что следующие мероприятия проекта планируются на вторую половину мая (даты уточняются). Вход на мероприятия - свободный, но осуществляется по предварительной регистрации на сайте фестиваля.

12 июня состоится KharkivMusicFest KIDS на образовательной платформе Honey Academy.

Также в ближайших планах фестиваля – продолжить работу над выпуском серии анимированных роликов «Гид по классической музыке KharkivMusicFest». Первый сезон вышел осенью 2020 года и рассказал об украинском друге Бетховена, о музыкальных рекордах книги Гиннесса, музыкальном этикете, влиянии классической музыки на мозг и другое.

Концерт Детского фестивального оркестра KharkivMusicFest состоится 11 июня. К одаренным детям Харькова в возрасте от 10 до 18 лет, уже известным как Детский симфонический оркестр KharkivMusicFest, присоединятся юные таланты из всей Украины.

Новая дата заключительного концерта «Ода к радости» – 17 июня, где на одной сцене соберутся около 150 музыкантов.

Подробно ознакомиться с образовательно-просветительской и концертной программами можно на сайте фестиваля.