29.04.2021 16:48

Игорь Терехов выражает соболезнования родным и близким Валерия Алтухова

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, городской совет и его исполнительный комитет выражают соболезнования родным и близким директора Харьковского государственного музыкального лицея, Почетного гражданина города Харькова Валерия Алтухова, который скоропостижно скончался сегодня, 29 апреля



//city.kharkov.ua

«Примите искренние соболезнования в связи с постигшей вас невосполнимой утратой. Валерий Николаевич всю свою жизнь посвятил музыке, воспитанию и поиску талантливых учеников. Он был разносторонним педагогом и музыкантом, который все свои знания, умения и творческие наработки вкладывал в своих воспитанников.

Как профессионал высочайшего уровня Валерий Николаевич пользовался огромным авторитетом у коллег, в том числе за рубежом. Он был не только членом жюри многих музыкальных фестивалей, но и сам стал инициатором одного из самых известных и популярных международных конкурсов - юных пианистов Владимира Крайнева.

Память о Валерии Николаевиче навсегда останется в сердцах всех, кто его знал. Скорбим вместе с вами», - говорится в соболезновании.

Справка. Алтухов Валерий Николаевич родился 6 октября 1941 года. В 1953 году поступил в специальную музыкальную школу города Ташкента и окончил ее с золотой медалью. Также с отличием окончил Ленинградскую государственную консерваторию им. Римского-Корсакова по специальности «кларнет».

С 1966 года работал преподавателем в Харьковской средней специализированной музыкальной школе-интернате (сейчас - Харьковский государственный музыкальный лицей), а в 1984 году был назначен ее директором. Под его руководством ежегодно более 50 воспитанников школы становились лауреатами различных международных конкурсов.

Заслуженный деятель искусств Украины (1996). Почетный гражданин города Харькова (2017).