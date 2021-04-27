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27.04.2021  19:19   

Стартовал конкурс журналистских работ 2021 года

Конкурс проводится для привлечения региональных СМИ к освещению процессов децентрализации.

К участию в конкурсе «Реформирование местного самоуправления и территориальной организации власти» принимаются материалы по четырем номинациям: онлайн-публикация, статья в печатном СМИ, радиоматериал, видеоматериал.
 
Материалы должны быть опубликованы впервые в период с 1 января по 30 сентября 2021 года.
 
Конкурсные работы подаются до 18:00 30 сентября 2021 года.
 
Участник может подать не более одной конкурсной работы по каждой из номинаций, оформив ее отдельными конкурсными заявками.
 
Тематические приоритеты конкурсных работ:
 
- цель, задачи, содержание, ожидаемые результаты и преимущества реформы, направленной на децентрализацию и развитие местного самоуправления;
 
- успехи громад, которые были достигнуты благодаря реализации норм законодательства о добровольном объединении;
 
- сотрудничество территориальных громад, агломерационные процессы;
 
- финансовая децентрализация и ресурсная поддержка местного и регионального развития;
 
- увеличение способности органов местного самоуправления в предоставлении качественных услуг населению и развитие благосостояния громад;
 
- лучшие практики органов местного самоуправления в Украине по вопросам социально-экономического развития территорий, их соответствие европейским стандартам и мировым тенденциям.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  конкурс, журналист, харьков
 
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