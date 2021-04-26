26.04.2021 13:11

Слобожанские таможенники передали в харьковские музеи культурные ценности

В Слобожанский таможне Гостаможслужбы состоялась официальная передача старинных икон и монет представителям Харьковского художественного музея и музея Национального мемориального комплекса "Высота маршала И.С. Конева ".

В настоящее время иконы "Николай Чудотворец" (XIX в.) И "Богородица Козельщанская" (кон. XIX в.) вместе с Центральной частью составления "Христос на престоле, Богородица, Иоанн Креститель" (XIX в.) пополнят коллекцию Харьковского художественного музея, старейшего музея Украины. А фонды музея Национального мемориального комплекса "Высота маршала И.С. Конева "получат монеты, медали и ордена регулярного государственного чеканки Российской империи и СССР (ХVIII-ХХ вв.).

По словам и.о. замначальника таможни Руслана Мороза, переданные экспонаты станут весомым вкладом в культурное наследие Слобожанщины.

Коллекция довольно интересная, например медаль "В память русско-японской войны", начало ХХ в., Которой уже более 100 лет ". Все переданные предметы мы обязательно проэкспонируем, их должны видеть люди ", - отметил руководитель музея.

Предметы культурной ценности, которые были переданы сотрудникам музеев, изъяты сотрудниками Слобожанской таможни при попытках незаконного вывоза за пределы Украины. По заключению экспертов, стоимость переданных предметов превышает 300 000 гривен. Духовную ценность раритетов отныне будут определять посетители музеев.

Ранее сообщалось, что Слобожанские таможенники предотвратили вывоз россиянином старинной иконы на территорию Российской Федерации.