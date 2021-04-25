25.04.2021 09:20

За неделю до Пасхи празднуем Вербное воскресенье

История праздника берет свое начало с древних времен и приурочено оно к Входа Господня в Иерусалим. Он связан с последним большим чудом, которое совершил Иисус Христос перед распятием. За день до этого, как рассказывает Евангелие от Иоанна, Иисус воскресил умершего Лазаря из Вифании. Чудо настолько поразило людей, в знак уважения они стелили под ноги Иисуса листьев пальмового дерева. Пальмовые ветви символизировали победу над смертью.





Поскольку в Украине пальмы не растут, их заменили веточки вербы. Это дерево является символом зарождения новой жизни, поскольку с началом весны первой распускает свои почки после зимы, символизируя собой зарождение или возрождение жизни. Вера в веточки вербы существовала со времен Древней Руси, еще тогда зародились традиции вкладывать ветку в руки покойного, с надеждой на его воскресение. И теперь каждый год с ивовой веточкой мы встречаем Вербное воскресенье.



Обязательным атрибутом праздника является ивовая ветвь. По традиции хранить ее нужно весь год, до следующего Вербного воскресенья. Находится веточка должна рядом с иконами в доме. Считается, что если ива находится дома, то все беды идут, а злые люди обходят стороной.



Поскольку Вербное воскресенье - это один из дней Великого поста, поэтому нужно не забывать об ограничении в еде. В этот день церковнослужители советуют задуматься над вопросами веры и истины.







Нельзя на Вербное воскресенье: заниматься тяжелым трудом; ссориться, ругаться и иным образом провоцировать негатив;



- думать о плохом;



- напиваться, устраивать шумные празднования;



- есть мясо, яйца, молочные продукты - еще длится Великий пост; нельзя убирать, стирать; шить, вязать;



- мыть и красить волосы;

Сегодня верующим разрешается рыба, как правило она и является основой праздничного стола. Блюда из картофеля. Кроме того, овощи и фрукты можно есть в любом виде и количестве. Разрешена выпечка и сладости, но в меру.



Выпечка также с овощами: пироги с картофелем и грибами, морковью, капустой. В праздник разрешается выпить немного красного вина. Следует помнить, что Вход Господень в Иерусалим проходит накануне самого сурового недели поста - Страстного.



Интересно, что приметы Вербного воскресенья актуальные до сих пор и могут пригодиться каждому:



На сегодняшний день наиболее распространена примета Вербного воскресенья - постучать веточкой ивы близких - примета для здоровья.



Съесть почку с освященной ветви вербы - для решения важного дела. Считается съедена почка несет удачу в любом деле. Примету настоятельно рекомендуют для женщин, которые не могут забеременеть.



Накануне данного дня нужно подумать о человеке, которого давно не видел. В праздник обязательно с этим человеком встретишься.



Посадка комнатных растений на праздник Вербного воскресенья считается хорошей приметой. Если посадишь растение будет расти и приносит богатство.