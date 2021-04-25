За неделю до Пасхи празднуем Вербное воскресенье

История праздника берет свое начало с древних времен и приурочено оно к Входа Господня в Иерусалим. Он связан с последним большим чудом, которое совершил Иисус Христос перед распятием. За день до этого, как рассказывает Евангелие от Иоанна, Иисус воскресил умершего Лазаря из Вифании. Чудо настолько поразило людей, в знак уважения они стелили под ноги Иисуса листьев пальмового дерева. Пальмовые ветви символизировали победу над смертью.
Поскольку в Украине пальмы не растут, их заменили веточки вербы. Это дерево является символом зарождения новой жизни, поскольку с началом весны первой распускает свои почки после зимы, символизируя собой зарождение или возрождение жизни. Вера в веточки вербы существовала со времен Древней Руси, еще тогда зародились традиции вкладывать ветку в руки покойного, с надеждой на его воскресение. И теперь каждый год с ивовой веточкой мы встречаем Вербное воскресенье.
Обязательным атрибутом праздника является ивовая ветвь. По традиции хранить ее нужно весь год, до следующего Вербного воскресенья. Находится веточка должна рядом с иконами в доме. Считается, что если ива находится дома, то все беды идут, а злые люди обходят стороной.
Поскольку Вербное воскресенье - это один из дней Великого поста, поэтому нужно не забывать об ограничении в еде. В этот день церковнослужители советуют задуматься над вопросами веры и истины.
Нельзя на Вербное воскресенье: заниматься тяжелым трудом; ссориться, ругаться и иным образом провоцировать негатив;
- думать о плохом;
- напиваться, устраивать шумные празднования;
- есть мясо, яйца, молочные продукты - еще длится Великий пост; нельзя убирать, стирать; шить, вязать;
- мыть и красить волосы;
Сегодня верующим разрешается рыба, как правило она и является основой праздничного стола. Блюда из картофеля. Кроме того, овощи и фрукты можно есть в любом виде и количестве. Разрешена выпечка и сладости, но в меру.
Выпечка также с овощами: пироги с картофелем и грибами, морковью, капустой. В праздник разрешается выпить немного красного вина. Следует помнить, что Вход Господень в Иерусалим проходит накануне самого сурового недели поста - Страстного.
Интересно, что приметы Вербного воскресенья актуальные до сих пор и могут пригодиться каждому:
На сегодняшний день наиболее распространена примета Вербного воскресенья - постучать веточкой ивы близких - примета для здоровья.
Съесть почку с освященной ветви вербы - для решения важного дела. Считается съедена почка несет удачу в любом деле. Примету настоятельно рекомендуют для женщин, которые не могут забеременеть.
Накануне данного дня нужно подумать о человеке, которого давно не видел. В праздник обязательно с этим человеком встретишься.
Посадка комнатных растений на праздник Вербного воскресенья считается хорошей приметой. Если посадишь растение будет расти и приносит богатство.
День будет определяться не столько логикой, сколько эмоциями и желаниями. Хорошее время для общения, творчества, любви и удовольствий, но старайтесь не потерять чувство меры.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков.
Ежегодно 25 апреля в разных странах мира отмечается необычный праздник – Международный День ДНК (DNA Day), в знак признания важности генетики и научных достижений, сделанных в этой области.
влажность:
давление:
ветер: