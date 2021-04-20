20.04.2021 11:56

Харьковчанам предлагают побороться за путешествие на двоих в Черногорию

Почетное консульство Черногории предлагает харьковчанам принять участие в совместном с черногорским городом Цетине фото-флешмобе, который продлится до 20 мая.

Организаторы предлагают жителям Харькова и черногорского города-побратима Цетине присоединиться к флешмобу #KharkivCetinje10, посоревновавшись за туристические путевки. Для этого на своих страницах в «Facebook» нужно опубликовать свои фото на фоне достопримечательностей родного города с хэштегом #KharkivCetinje10, сделав краткое описание этого места на английском языке.

Как отметили в консульстве, поводом для проведения флешмоба стало празднование 10-й годовщины подписания Протокола об установлении партнерских отношений между украинским городом Харьковом и черногорским городом Цетине. Цель этого проекта - познакомить жителей городов-побратимов с основными украшениями родных городов, а также способствовать развитию туризма и культурных контактов между людьми.

Итоги фото-флешмоба подведут 24 мая. Среди участников Почетное консульство Черногории в городе Харькове по своему усмотрению выберет двух победителей и наградит их путевкам. Так, харьковчане смогут побывать в Цетине и провести неделю в Черногории, а жители города Цетине - в Харькове.