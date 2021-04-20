Харьковчанам предлагают побороться за путешествие на двоих в Черногорию

Почетное консульство Черногории предлагает харьковчанам принять участие в совместном с черногорским городом Цетине фото-флешмобе, который продлится до 20 мая.
Организаторы предлагают жителям Харькова и черногорского города-побратима Цетине присоединиться к флешмобу #KharkivCetinje10, посоревновавшись за туристические путевки. Для этого на своих страницах в «Facebook» нужно опубликовать свои фото на фоне достопримечательностей родного города с хэштегом #KharkivCetinje10, сделав краткое описание этого места на английском языке.
Итоги фото-флешмоба подведут 24 мая. Среди участников Почетное консульство Черногории в городе Харькове по своему усмотрению выберет двух победителей и наградит их путевкам. Так, харьковчане смогут побывать в Цетине и провести неделю в Черногории, а жители города Цетине - в Харькове.
Возможны конфликты на пустом месте. Лучше посвятите день тем вопросам, в которых никто не сможет вам помешать или возразить.
В Харькове сохранится неустойчивая и прохладная погода с периодическими кратковременными дождями, местами в сопровождении гроз. Днем местами град.
Сегодня отмечается день одного из самых древних и самых сложных языков в мире.
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