13.04.2021 10:05

Многогранность переводов Василия Мысика

Факты о деятельности переводчика Харьковщины Василия Мысика и в чем же проявляется его талантливость и мастерство.

Харьковская земля славится литературными деятелями. Среди них можно назвать талантливого человека, поэта и переводчика Василия Мысика.

Творческий путь

Еще будучи школьником, проявил незаурядные поэтические способности и особый интерес к иностранным языкам. А поступив в Харьковский техникум востоковедения, активно начал изучать языки востока. Английский и французский освоил уже самостоятельно. Вскоре начал заниматься и переводами. В 25 лет он издал свою первую книгу. Но его работу прервал арест и ссылка на Соловки, долгие годы он не мог полноценно работать. Только после реабилитации смог вернуться к любимому делу и с головой окунуться в переводы.

Переводческая деятельность

Переводческой деятельности Мысик отдавал большую часть времени. Он хотел все успеть, донести украинскому читателю всю ценность мировой художественной поэзии. В современном мире переводчики могут использовать переводчик рус укр, но Мысик полностью погружался в мир переводов. Для него это был колоссальный труд. Он полностью ориентировался на читателя и сопровождал переводы вступительными статьями, множеством комментариев и пояснений. Старался максимально сохранить и передать яркие образы персонажей, разговорный стиль и все особенности первоисточника. Отдавал переводам свое сердце, сливался с образами, проживал их жизнь и сам проникался стилем написания. Это и послужило созданию мастерски художественных переводов.Украинскому читателю он открыл:

Байрона;

Шекспира;

Пушкина;

Рудаки;

Омара Хайама и других.

За существенный вклад в украинскую культуру в области переводов был удостоен премии Н.Ф. Рыльского



