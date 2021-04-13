Многогранность переводов Василия Мысика

Факты о деятельности переводчика Харьковщины Василия Мысика и в чем же проявляется его талантливость и мастерство.
Харьковская земля славится литературными деятелями. Среди них можно назвать талантливого человека, поэта и переводчика Василия Мысика.
Творческий путь
Еще будучи школьником, проявил незаурядные поэтические способности и особый интерес к иностранным языкам. А поступив в Харьковский техникум востоковедения, активно начал изучать языки востока. Английский и французский освоил уже самостоятельно. Вскоре начал заниматься и переводами. В 25 лет он издал свою первую книгу. Но его работу прервал арест и ссылка на Соловки, долгие годы он не мог полноценно работать. Только после реабилитации смог вернуться к любимому делу и с головой окунуться в переводы.
Переводческая деятельность
Переводческой деятельности Мысик отдавал большую часть времени. Он хотел все успеть, донести украинскому читателю всю ценность мировой художественной поэзии. В современном мире переводчики могут использовать переводчик рус укр, но Мысик полностью погружался в мир переводов. Для него это был колоссальный труд. Он полностью ориентировался на читателя и сопровождал переводы вступительными статьями, множеством комментариев и пояснений. Старался максимально сохранить и передать яркие образы персонажей, разговорный стиль и все особенности первоисточника. Отдавал переводам свое сердце, сливался с образами, проживал их жизнь и сам проникался стилем написания. Это и послужило созданию мастерски художественных переводов.Украинскому читателю он открыл:
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