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12.04.2021  15:44   

В конце апреля - масштабный хореографический фестиваль

25 апреля 2021 года - VII Всеукраинский фестиваль по хореографии "Tradition and art".

25 ареля 2021 года в Харькове пройдет  самый масштабный фестиваль восточной Украины "Tradition and art”.
 
Ежегодно мероприятие собирает более 2000 участников со всей страны.
 
Танцоры борются за главный приз - 10 000 грн. - в категории танцевальное шоу.
 
Время: с 09:00 до 21:00
 
Место: Дворец спорта (пр. Петра Григоренко, 2).
 
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  хореография, tradition and art, харьков, фестиваль
 
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