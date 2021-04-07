07.04.2021 14:00

Харьковчан приглашают на выставку живописи и графики харьковского художника Виктора Лысенко

Экспозиция «Форма и образ» откроется 8 апреля и продлится до 24 апреля.

В творческом процессе Виктор Лысенко использует свой собственный аналитический метод в рисунке и живописи. Через поиск, переосмысление и комбинацию основных элементов того или иного объекта автор пытается исследовать различные грани искусства и жизни.

«Художник объединяет метод спонтанности, интуиции и аналитический подход, которые вместе создают удивительный эстетический мир, наполненный большим разнообразием образов, тем, мотивов и настроений, с которыми приглашаем ознакомиться всех ценителей искусства», - анонсируют в галерее.

Справка. Виктор Лысенко родился в 1981 году в Харькове. По специальности - архитектор, учился в Харьковском строительном техникуме, после - в ХНУГХ им. Бекетова. Основал в 2009 году Мастерскую аналитического искусства и продолжает преподавать академический рисунок и живопись вне академии.

С 2006 года художник ведет активную выставочную деятельность в Украине, Европе. Его картины и творческие методы известны далеко за пределами нашей страны. Сейчас художник входит в состав Ассоциации художников ARTE города Братиславы (Словакия).