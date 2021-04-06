В библиотеке Каразина пройдет выставка, посвященная греческому поэту-революционеру Яннису Рицосу

Открытие планшетной выставки, посвященной греческому поэту, драматургу и переводчику Яннису Рицосу, состоится 10 апреля в Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина.
Мероприятие пройдет в рамках X фестиваля греческой культуры, посвященного 200-летию начала Греческой Революции. Планшетную выставку подготовил Одесский филиал Греческого фонда культуры.
Начало - в 14:00. Место проведения - Центральная научная библиотека, 8-й эт., читальный зал №1.
Организаторы - Харьковское городское общество греков «Гелиос».
Справка. Яннис Рицос (1 мая 1909 года, Монемвасия - 11 ноября 1990 года, Афины) - греческий поэт, переводчик и левый политический активист, участник греческого сопротивления. Написал более 100 поэтических сборников, девять романов, четыре произведения для театра, переводы, дорожные записки и другие публикации.
В годы нацистской оккупации вступил в ряды Национально-освободительного фронта и Народно-освободительной армии Греции. Стал одной из ключевых фигур антифашистского сопротивления, писал революционные произведения. После войны, разделяя участь многих греческих борцов-антифашистов, Яннис Рицос пережил ад концлагеря на острове Макронисос. Именно здесь он написал цикл стихотворений «Каменное время». Был освобожден в 1952 году после протеста, составленного деятелями мировой культуры, в частности - Луи Арагоном, Пабло Нерудой и Пабло Пикассо. Сразу после освобождения написал поэму «Непокорный город».
После военного переворота «черных полковников» в 1967 году Яннис Рицос находился в концлагерях, а затем был заключен в строгой изоляции на острове Самос. Освобожден в 1970 году благодаря усилиям международного сообщества. В 1973 году принял участие в студенческих выступлениях против правой хунты в Афинском политехническом университете. Свои впечатления изложил в стихотворении «Плоть и кровь». После падения диктатуры Яннис Рицос поселился в Афинах, где провел последние два десятилетия жизни. В это время к поэту пришли всенародная любовь и признание, его произведения были переведены на многие языки мира и получили международные премии, поэт-революционер был приглашен почетным доктором литературы в университеты у себя на родине и за рубежом.
Умер 11 ноября 1990 года в Афинах. Похоронен на родине в Монемвасии.
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