05.04.2021 15:19

В Харьковской филармонии выступили артисты из Греции

Концерт «Музыка Греции от Византии до наших дней» прошел в Харьковской областной филармонии.

Мероприятие было посвящено 200-летию с начала Греческой Революции и состоялось в рамках традиционного Фестиваля греческой культуры. На сцене филармонии выступили лауреаты международных конкурсов - Ирини Циракиду (вокал, Греция), Йоргос Калудис (классическая критская лира, виолончель, Греция), Кристина Пандели (фортепиано, Греция), Ирина Денисенко (фортепиано, Украина), Наталья Поликарпова (вокал, Украина), Екатерина Курдиновская (вокал, Украина), а также ансамбль греческого танца «Армония» (Украина).

Отметим, что концерт прошел при содействии Посольства Греции в Украине и при финансовой поддержке исполнительного директора строительной компании «Гефест» Бумбураса Василиоса.

Справка. Греческая Революция, или Греческая война за независимость, - вооруженная борьба греческого народа за независимость от Османской империи. Началась в 1821 году и завершилась в 1829-м подписанием мирного Андрианопольского договора, который предоставил Греции автономию. Независимым государством Греция стала согласно Константинопольскому договору 1832 года. Четыре столетия Греция находилась под игом Османской империи. 25 марта 1821 года, в день Благовещения, в монастыре Агиа Лавра в Калаврите впервые прозвучал призыв «Свобода или смерть!» и было поднято знамя Греческой Революции.

Греки стали первыми из народов, покоренных Османской империей, кто получил независимость (не считая Черногории, фактически независимой с конца XVII века). Именно после этих событий начинается история современной Греции.