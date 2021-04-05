05.04.2021 13:16

Делегация туроператоров ознакомилась с туристическими локациями Харькова

Делегация туроператоров 2-3 апреля посетила Харьков с рабочим визитом.

Как сообщили в Департаменте международного сотрудничества, делегация туроператоров по совместной инициативе Ассоциации делового туризма и Комитета предпринимателей туристско-гостиничной индустрии Торгово-промышленной палаты Украины приняла участие в рекламно-информационном туре в Харькове.

В рамках визита представители делегации посетили туристические локации Харькова, в частности, Городской сад им. Т. Шевченко и Центральный парк культуры и отдыха им. Горького, а также ознакомились с объектами городской инфраструктуры, непосредственно задействованными при организации и проведении мероприятий в области бизнес-туризма.



Отметим, что визит состоялся в рамках Программы укрепления положительного международного имиджа и развития международного сотрудничества города Харькова на 2021-2025 годы.