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05.04.2021  13:16   

Делегация туроператоров ознакомилась с туристическими локациями Харькова

Делегация туроператоров 2-3 апреля посетила Харьков с рабочим визитом.

Как сообщили в Департаменте международного сотрудничества, делегация туроператоров по совместной инициативе Ассоциации делового туризма и Комитета предпринимателей туристско-гостиничной индустрии Торгово-промышленной палаты Украины приняла участие в рекламно-информационном туре в Харькове.

В рамках визита представители делегации посетили туристические локации Харькова, в частности, Городской сад им. Т. Шевченко и Центральный парк культуры и отдыха им. Горького, а также ознакомились с объектами городской инфраструктуры, непосредственно задействованными при организации и проведении мероприятий в области бизнес-туризма.
 
Отметим, что визит состоялся в рамках Программы укрепления положительного международного имиджа и развития международного сотрудничества города Харькова на 2021-2025 годы.
Источник:   ХГС
 Тэги:  делегация, туроператоры, харьков
 
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