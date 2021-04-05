Делегация туроператоров ознакомилась с туристическими локациями Харькова

Делегация туроператоров 2-3 апреля посетила Харьков с рабочим визитом.
Как сообщили в Департаменте международного сотрудничества, делегация туроператоров по совместной инициативе Ассоциации делового туризма и Комитета предпринимателей туристско-гостиничной индустрии Торгово-промышленной палаты Украины приняла участие в рекламно-информационном туре в Харькове.
Благоприятный день, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. Если есть какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент достичь взаимопонимания.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром туман.
Суп – важная часть ежедневного рациона питания. Чтобы еще раз подчеркнуть его необходимость, и создан праздник – Международный день супа, который отмечается 5 апреля.
влажность:
давление:
ветер: