01.04.2021 16:19

Харьковчан приглашают на встречу с художницей Зоей Пилипенко

Мероприятие состоится 2 апреля в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины».

На творческой встрече можно будет ознакомиться с работами харьковской художницы, представленными на выставке живописи и графики «Благая весть», послушать рассказ о творческом пути, опыте педагогической работы, художественных методах и экспериментах, дальнейших творческих планах.

Из-за карантинных ограничений количество посетителей мероприятия не должно превышать 15 человек.

Вход – по предварительной записи по телефону: (057) 705-15-50.

Справка. Зоя Пилипенко родилась, училась, живет и работает в Харькове. Окончила с отличием: детскую художественную школу имени Репина, Харьковское художественное училище, Харьковскую государственную академию дизайна и искусств. Со дня окончания академии (1983) и до сих пор работает преподавателем высшей категории в Харьковском художественном училище. Является членом Союза художников Украины с 2000 года. Постоянная участница областных и республиканских выставок, неоднократно проводила персональные и групповые выставки в Украине и за рубежом.