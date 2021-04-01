Главная Новости Культура и Туризм Харьковчан приглашают на встречу с художницей Зоей Пилипенко
01.04.2021  16:19   

Харьковчан приглашают на встречу с художницей Зоей Пилипенко

Мероприятие состоится 2 апреля в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины».

На творческой встрече можно будет ознакомиться с работами харьковской художницы, представленными на выставке живописи и графики «Благая весть», послушать рассказ о творческом пути, опыте педагогической работы, художественных методах и экспериментах, дальнейших творческих планах.
 
Из-за карантинных ограничений количество посетителей мероприятия не должно превышать 15 человек.
 
Вход – по предварительной записи по телефону: (057) 705-15-50.
 
Справка. Зоя Пилипенко родилась, училась, живет и работает в Харькове. Окончила с отличием: детскую художественную школу имени Репина, Харьковское художественное училище, Харьковскую государственную академию дизайна и искусств. Со дня окончания академии (1983) и до сих пор работает преподавателем высшей категории в Харьковском художественном училище. Является членом Союза художников Украины с 2000 года. Постоянная участница областных и республиканских выставок, неоднократно проводила персональные и групповые выставки в Украине и за рубежом.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  творческая встреча, пилипенко, харьков, художница
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.03 Культура и Туризм В галерее «Искусство Слобожанщины» состоится творческая встреча со Снежаной Печковской 15.02 Культура и Туризм 15 харьковчан смогут попасть на лекцию об искусстве 24.09 Культура и Туризм В Харькове состоится творческая встреча с авторами проекта «Файна-мозаика» (ХОГА)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 