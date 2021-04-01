01.04.2021 11:51

KharkivMusicFest: концерт Фестивального оркестра пройдет в Харькове

7 апреля в Харьковской филармонии состоится концерт Фестивального оркестра KharkivMusicFest. Вместе с оркестром под руководством заслуженного деятеля искусств Азербайджана дирижера Фахраддина Керимова впервые в Украине выступит немецкий пианист Тиль Гоффман.

Изюминка Фестивального оркестра KharkivMusicFest – его уникальный состав, в который входят музыканты из лучших оркестров и камерных коллективов Украины, а также их коллеги из других стран. Они собираются на одной сцене раз в год только для выступления на фестивале, и каждый год состав коллектива меняется.

Впервые Фестивальный оркестр KharkivMusicFest собрался в 2018 году, став первым подобным проектом в Украине. Его выступления стали уже своеобразной визитной карточкой KharkivMusicFest.

В 2021 году в составе оркестра свое творчество гостям фестиваля подарят музыканты из Грузии, Эстонии, Италии, Германии, Польши, Словакии, Чехии, Азербайджана и Украины. Приглашенные артисты выступают в составе лучших оркестров своих стран, среди которых Чешский национальный оркестр, Грузинский филармонический оркестр, Национальный симфонический оркестр Словакии, Латвии, Эстонии.

Солистом нынешнего выступления Фестивального оркестра является немецкий пианист Тилль Хоффман. С 2017 года он дебютировал на таких фестивалях, как "Гейдельберская весна" (Heidelberger Frühling), музыкальный фестиваль Шлезвиг-Гольштейна (Schleswig-Holstein Musikfestival) и "Музыкальное лето Оберстдорф" (Oberstdorfer Musiksommer). Он также выступал в сопровождении таких известных оркестров, как Мариинский оркестр Санкт-Петербурга, Немецкий камерный оркестр Бременской филармонии, Немецкие оркестры радио и телевидения Саарбрюкена, Кайзерслаутерн, Камерный оркестр Мендельсона в Лейпциге и Камерный оркестр Штутгарта.

В программе концерта 7 апреля прозвучат произведения Бетховена: знаменитая Пятая Симфония и Фантазия для фортепиано, хора и оркестра (ор.80), а также «Карпатский концерт» легендарного Мирослава Скорика.

Концерт состоится под руководством Фахраддина Керимова — дирижера, заслуженного деятеля искусств Азербайджана. С 2001 года Фахраддин Керимов работал музыкальным руководителем и главным дирижером Измирский оперы (Турция). С 2007 года он является дирижером Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. Уз. Гаджибекова. Кроме Турции и Азербайджана гастрольная география дирижера охватывает Германию, Нидерланды, Польшу, Беларусь, Румынию, Японию и другие страны.