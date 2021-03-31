31.03.2021 19:19

В галерее «Искусство Слобожанщины» состоится творческая встреча со Снежаной Печковской

С автором персональной выставки графики можно будет пообщаться 1 апреля 2021 года в 17:00.

«Полотна Снежаны Печковской – это целый мир символов, образов, чувств. Выполненные в интересной авторской технике, они сочетают в себе и детализированный рисунок, и легкость акварельных пятен, абстрактность, и одновременно определенный нарратив, черты народного, наивного искусства и современный взгляд на эстетику», – отмечают в галерее.

На творческой встрече можно поближе ознакомиться с работами харьковской художницы Снежаны Печковской, узнать о его творческом пути, особенностях авторской техники, художественных экспериментах и дальнейших творческих планах, а также задать интересующие вопросы.

Из-за карантина количество посетителей мероприятия не должно превышать 15 человек.

Вход -– по предварительной записи по телефону: (057) 705-15-50.

Справка. Снежана Печковская – музыкант по профессии. Окончила Харьковский национальный университет искусств имени Ивана Котляревского, вокальное отделение. Участвовала в городских и всеукраинских выставках.