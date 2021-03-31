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31.03.2021  16:12   

В Харькове пройдет концерт к 200-летию Греческой революции

3 апреля 2021 год состоится концерт «Музыка Греции от Византии до наших дней».

 
Мероприятие, посвященное 200-летию начала Греческой революции, проводит Общественная организация «Харьковское городское общество греков «ГЕЛИОС» в рамках Фестиваля греческой культуры.
 
Концерт пройдет при поддержке Харьковской ОГА и Посольства Греции в Украине.
 
Начало - в 18:30 в новом органном зале Харьковской областной филармонии (ул. Рымарская, 21).
 
В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов: Ирини Циракиду – вокал (Греция), Йоргос Калудис – классическая критская лира, виолончель (Греция), Кристина Пандели – фортепиано (Греция), Ирина Денисенко – фортепиано (Украина), Наталья Поликарпова – вокал (Украина), Екатерина Курдиновская – вокал (Украина), а также ансамбль греческого танца «Армония» (Украина).
 
Вход – по пригласительным.
 
Дополнительную информацию можно узнать на сайте Харьковской областной филармонии и по телефонам: (063) 486-71-79, (066) 035-95-12, (097) 429-61-70.
Тэги:  концерт, юбилей, харьков, греция, революция, византия
 
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