Харьковчанам расскажут о дополненной реальности в искусстве

31 марта в 17:00 в «Искусстве Слобожанщины» состоится лекция художницы Елены Голембовской.
«В наше непростое время все больше ценится интерактивность – возможность взаимодействия, в нашей ситуации – на расстоянии. Дополненная реальность (AR) дает такую возможность и можно этим воспользоваться художникам, которые смогут добавить интерактивности и многослойности своим произведениям, дать им еще одну жизнь в виртуальном мире», – подчеркивают в галерее.
Из-за карантина количество посетителей мероприятия не должно превышать 15 человек. Вход - по предварительной записи по телефону: (057) 705-15-50.
Справка. Лектор – художница Елена Голембовская, основатель международного журнала об инновационных технологиях. Она работает в стиле абстрактной живописи, флюидного акрилового искусства и смешанных медиа. Первая персональная выставка «Горизонты бесконечности: Человек. Душа. Вселенная» состоялась в Харькове в мае 2019 года. Она также является участником многих национальных и международных выставок и приглашена лектором для таких событий, как Google DevFest, Test Drive: Profession by Vocation (для школьников), IT Univer и т.д.
Удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства.
Под влиянием поля повышенного давления в Харькове ожидается умеренно теплая и сухая погода.
Саввин день, 29 марта, в старину полностью посвящали телегам – основному виду транспорта тех времен. Отсюда и пошло название Тележный день.
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