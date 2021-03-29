Харьковчанам расскажут о дополненной реальности в искусстве

29.03.2021 14:33

31 марта в 17:00 в «Искусстве Слобожанщины» состоится лекция художницы Елены Голембовской.

«В наше непростое время все больше ценится интерактивность – возможность взаимодействия, в нашей ситуации – на расстоянии. Дополненная реальность (AR) дает такую ​​возможность и можно этим воспользоваться художникам, которые смогут добавить интерактивности и многослойности своим произведениям, дать им еще одну жизнь в виртуальном мире», – подчеркивают в галерее.

Из-за карантина количество посетителей мероприятия не должно превышать 15 человек. Вход - по предварительной записи по телефону: (057) 705-15-50.

Справка. Лектор – художница Елена Голембовская, основатель международного журнала об инновационных технологиях. Она работает в стиле абстрактной живописи, флюидного акрилового искусства и смешанных медиа. Первая персональная выставка «Горизонты бесконечности: Человек. Душа. Вселенная» состоялась в Харькове в мае 2019 года. Она также является участником многих национальных и международных выставок и приглашена лектором для таких событий, как Google DevFest, Test Drive: Profession by Vocation (для школьников), IT Univer и т.д.