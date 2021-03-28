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28.03.2021  22:06   

Джазовые концерты и фестивали будут проводиться в Харькове регулярно, – Игорь Терехов

Концерт из цикла «Джазовые вечера с Сергеем Давыдовым» состоялся сегодня, 28 марта, в Харьковской филармонии.


// city.kharkov.ua

В открытии концерта принял участие исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. Он представил зрителям признанных во всем мире джазовых музыкантов.

Сегодня для харьковчан играли призеры и победители заграничных джазовых конкурсов Игорь Осипов (гитара) и Дмитрий Бондарев (труба) из Германии, а также один из самых известных американских барабанщиков в жанре экспериментального джаза Джим Блэк и гуру фортепианного джаза в Харькове Сергей Давыдов. Они представили зрителям импровизации на классические произведения.

«Для Харькова этот концерт – знаковое событие. Уже вчера в продаже не было ни одного билета. Это говорит о том, что в Харькове ценят джаз. Есть такая поговорка, что джаз любят умные люди. Так вот, то количество зрителей, собравшихся в зале, свидетельствует о том, что Харьков – город, в котором живет много умных и достойных людей», - сказал Игорь Терехов.
 
 
По словам организаторов, этот концерт знаменует возвращение в город большого джаза. 
 
«Раньше в Харькове проводился международный джазовый фестиваль. Но после 2012 года джазовые вечера в филармонии практически сошли на нет. И вот сейчас благодаря поддержке города все это возобновляется, надеюсь, на высоком уровне. У нас появилась возможность не только проводить джазовые вечера, но и приглашать на интересные ивенты музыкантов из-за рубежа», - сказал Сергей Давыдов. 


 
Как отметил Игорь Тереховов, отныне джазовые концерты и фестивали будут проводиться в городе регулярно.

Справка. Сергей Давыдов - пианист, композитор, аранжировщик, преподаватель Харьковского национального университета искусств им. И. П. Котляревского, постоянный участник престижных джазовых фестивалей в Украине и за рубежом. Выступает с концертами в Украине, США, Германии, Франции, Польше и др.
Источник:   ХГС
 Тэги:  терехов, джаз, харьков
 
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