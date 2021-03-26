26.03.2021 16:58

Игорь Терехов поздравил деятелей театрального искусства с наступающим праздником

Торжественный прием по случаю Международного дня театра прошел сегодня, 26 марта, в Харьковском городском совете.



//city.kharkov.ua

«Харьков всегда был городом искусства и культуры. У нас есть множество прекрасных театров, которые дарят людям незабываемые эмоции. Каждый из вас творит искусство, развивает культуру нашего города, за что я вам безмерно благодарен. Я преклоняюсь перед вашими мастерством, талантом, умением отдавать всего себя на сцене. Спасибо, что делаете этот мир лучше! Желаю вам крепкого здоровья, громких аплодисментов и полных залов», - сказал Игорь Терехов.

Также присутствующих поздравил председатель правления Харьковского межобластного отделения Союза театральных деятелей Украины Игорь Арнаутов.

«Изумительные актеры и режиссеры, талантливейшие художники и хореографы составляют свет творческой элиты Харькова. К сожалению, в эти горькие дни пандемии нам приходится бороться за свои права. Но наше место на сцене. Мы должны поражать зрителей, радовать их, помогать им познавать жизнь. Очень хочется, чтобы творчество полноценно вернулось в зал. Ведь наша главная задача состоит в том, чтобы ежедневно создавать праздник нашему чудесному зрителю», - отметил Игорь Арнаутов.

За многолетний добросовестный и плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство, весомый вклад в развитие театрального искусства Украины и по случаю Международного дня театра Игорь Терехов вручил лучшим работникам харьковских театров Почетные грамоты исполнительного комитета Харьковского городского совета и Благодарности городского головы. Со списком награжденных можно ознакомиться здесь.

Справка. Международный день театра установлен в 1961 году IX конгрессом Международного института театра и ежегодно отмечается 27 марта международными театральными сообществами. Традиционно он проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».