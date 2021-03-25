25.03.2021 21:14

Игорь Терехов принял участие в открытии двух музыкальных фестивалей (ФОТО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы открыл фестивали «KharkivMusicFest» и «Французская весна».



//city.kharkov.ua

Французский виолончелист Готье Капюсон выступил сегодня, 25 марта 2021 года, в Харьковской филармонии в сопровождении киевского оркестра «New Era Orchestra».

Концерт под руководством дирижера Татьяны Калиниченко стал первым в ряде запланированных мероприятий Международного музыкального фестиваля «KharkivMusicFest» и официально открыл 17-й фестиваль «Французская весна» в Харькове. Музыканты исполнили концерт для виолончели с оркестром №1 Йозефа Гайдна и Симфонию №7 ля мажор Людвига ван Бетховена.

В открытии фестивалей принял участие Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, который поблагодарил организаторов мероприятия.

«Мы все в предвкушении фантастического концерта благодаря организаторам этого великолепного вечера. Я благодарен Посольству Франции в Украине за то, что именно в Харькове начинается «Французская весна». Я уверен, что после сегодняшнего концерта погода наладится, станет теплее, и на ваших лицах будут улыбки. «Французская весна» - это состояние души. Прекрасного настроения!» - сказал Игорь Терехов.

Также на открытии «Французской весны» выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Этьен де Понсен. Он рассказал о программе фестиваля, которая состоит из 50 мероприятий, включая концерты, кинопоказы, фотовыставки, встречи с художниками. Стартует фестиваль 25 марта в Харькове, а закончится 29 апреля в Одессе. Также мероприятия пройдут в Киеве, Днепре, Ивано-Франковске, Львове, Ровно и Запорожье.

Этьен де Понсен отметил, что также в Харькове 25 апреля в рамках фестиваля состоится уличный спектакль в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.

«Для нас нынешний фестиваль очень важен, поскольку проводится после тяжелого 2020-го года, когда впервые за 16 лет «Французская весна» не состоялась по известным вам причинам. Мне очень приятно открыть 17-й фестиваль во втором по величине городе Украины, бывшей первой столице Украины, фестиваль, который стал витриной французской культуры для Украины. Сегодня вечером мы имеем удовольствие послушать концерт всемирно известного виолончелиста Готье Капюсона в сопровождении оркестра. Потрясающий французский музыкант, замечательный украинский коллектив, прекрасный зал. Все, что нужно для потрясающего вечера», - обратился к зрителям Этьен де Понсен.

Отметим, что Готье Капюсон выступает с лучшими симфоническими и камерными оркестрами. В частности, в этом музыкальном сезоне он выступит с Чешским филармоническим оркестром, Мюнхенской филармонией, Чикагским симфоническим оркестром, Парижским оркестром. В Париже руководит классом искусства игры на виолончели, который создал в 2014 году при поддержке Фонда Луи Виттона. Играет на инструменте 1701-го года работы итальянского мастера Маттео Гоффриллера.

«New Era Orchestra» - независимый оркестр из Киева, созданный в 2007 году. На его счету - более 20 международных проектов с участием выдающихся исполнителей классической музыки, среди которых - виолончелист Джошуа Белл, перкуссионист Кристоф Зитцен, блок-флейтист Морис Штегер и другие.