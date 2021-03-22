22.03.2021 11:07

Харьковские урбан-парки станут примером для будущего киевского проекта

По образцу харьковских урбан-парков в киевском ВДНХ создадут спортивный кластер с крутым урбан-парком Украины. Для создания такого амбициозного проекта пригласили харьковчан.

В киевском ВДНХ (Национальный комплекс «Экспоцентр Украины») создадут спортивный кластер, в котором будет урбан-парк по образцу харьковских урбан-парков. Харьковские Street Culture (ОО «Центр уличных культур»), ОО «Городские реформы» и Unique Build пригласили к работе над исследованием, разработки концепции и создание проекту урбан-парка в спортивном кластере ВДНХ. Об этом сообщил Генеральная директор комплекса Евгений Мушкин.



«Концепция киевского ВДНХ предусматривает современные урбанистические объекты. И когда они увидели, что мы построили в Харькове, поняли - это то, что они хотят видеть у себя. Поэтому они сразу нас пригласили помочь им сделать крутой урбан-парк », - рассказал соучредитель Street Culture Егор Матюхин.





Напомним, Street Culture и ОО «Городские реформы» создали в Харькове три урбан-парки: на бульваре Юрьева, в Молодежном парке и Холодногорском сквере. Каждый урбан-парк состоит из различных по направлению зон: корты для стритбола и уличного футбола, паркур-трасса, скейт-парк, памп-трек, площадка для воркаута. К разработке концепции парка, кроме архитекторов и урбанистов, приобщались представители соответствующих видов уличной культуры.



Какие площадки построят в Киеве, пока неизвестно. «Надо провести целостное урбанистическое исследования города с фокусом на публичные пространства и потенциальные локации для развития уличных культур и спорта и досуга, выявить запрос от горожан. исследовать городские комьюнити. Сейчас мы этим занимаемся, а еще разработкой концепции и проекту », - объясняет Егор Матюхин.





Харьковчане с Street Culture и ОО «Городские реформы», впрочем, не оставят работу в родном городе. Недавно они продолжили сотрудничество с Харьковским городским советом на следующие 5 лет. Только в этом году планируется открытие в Харькове трех урбан-парков: в парке Победы и на пересечении улицы Героев Труда и проспекта Тракторостроителей. Еще один урбан-парк планируют открыть на территории школы №11 (Немышлянская район) - в разработке проекту участвовали ученики и учителя школы.

Напомним, что украинский журнал «Хмарочос», специализирующийся на урбанистике и архитектуре, обнародовал перечень 15 лучших урбанистических проектов десятилетия в Украине. В него вошли 15 «муниципальных проектов из разных городов Украины, которые стали воплощением нового взгляда на комфортную среду и примером для последующих изменений уже в 2020-х годах». Больше всего — из Львова. Но есть и два харьковских: Урбан-парки и Саржин Яр. Урбан-парки, которых уже три в Харькове, стали единственным проектом уличных культур в списке.